Владимир Путин наградил восемь ростовчан за вклад в борьбу с пандемией

Врачи и ученые оказались на передовой в борьбе с ковидом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому медики и ученые со всей страны, особо проявившие себя во время борьбы с коронавирусной инфекцией, получили различные награды. К сожалению, многие из них - уже посмертно.

В «президентском» списке оказалось и восемь донских специалистов.

Так, орден Пирогова за большой вклад в организацию работы по предупреждению распространение ковида-19 получила врач «Центра гигиены и эпидемиологии Ростовской области» Наталья Асмолова. Такой же орден вручили начальнику отдела УФС в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городе Шахты, Усть-Донецке и Октябрьском районе Виктору Дзызу.

Ордена Пирогова вручили также заведующей отделом ростовского филиала оластного "Центра гигиены и эпидемиологии" Лилие Пархоменко и директору Ростовского научно-исследовательского института микробиологии и паразитологии Татьяне Твердохлебовой.

А медалью Луки Крымского награждены сотрудница «Центра гигиены и эпидемиологии Ростовской области» Ольга Власова, биолог Южного окружного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Ростовского научно-исследовательского института микробиологии и паразитологии Снежана Иванова. Также медали вручили биологу института паразитологии Виктории Теличевой и младшему научному сотруднику этого же учреждения Инне Полищук.

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