В донской полиции рассказали все, что нужно знать о фальшивках

В полиции рассказали, как отличить поддельную купюру от настоящей Фото: Артем КИЛЬКИН

О том, что фальшивые купюры могут попасть в руки как на рынке, так и в различных учреждениях при совершении финансовых операций, рассказали в пресс-службе донского главка. Также в ведомстве сообщили, как легко отличить настоящую банкноту от поддельной.

Так, при возникновении сомнений в подлинности билета банка России, надо обратить внимание на рельеф купюры. Бумага не должна быть гладкой на ощупь. В отличие от фальшивок, краска у настоящих купюр влагостойкая. Кроме того, на подлинных купюрах защитные волокна нанесены в хаотичном порядке.

Не составит труда выявить фальшивую банкноту, напечатанную на струйном принтере. Достаточно сравнить ее с оригиналом. Однако такие фальшивки встречаются редко.

Сегодня современное оборудование позволяет мошенникам наносить защитные знаки на подделку. В этом случае посмотрите на серийный номер. У фальшивых купюр он повторяется.

Также можно обратиться в любой банк с просьбой проверить купюры.

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