Ростовчане устроили потасовку во время праздничного концерта в честь Дня Победы

В Ростове прошли праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Фото: пресс-служба администрации Ростова

В донской столице завершилось празднование 76-ой годовщины победы над фашистской Германией. Весь день в городе звучали песни военных лет, а в парках шли концерты. На одном из них произошла потасовка. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Инцидент случился в парке «Дружба». По словам свидетелей происшествия, горожане не смогли мирно решить вопрос, когда и чей ребенок исполнит песню «День Победы». На этой почве родители начали ссориться и даже толкаться. По словам очевидцев, из-за этого происшествия у многих выступающих детей испортилось настроение.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области рассказали, что заявление о стычке в дежурную часть не поступало.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала о том, как прошел парад в донской столице. Также мы вели прямую трансляцию с салюта. Посмотреть на фейерверк можно здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Прямая трансляция Парада Победы в Ростове-на-Дону 9 мая 2021: масштабное шествие и выступление летчиков

«КП» ведет прямую трансляцию Парада Победы в Ростове-на-Дону 9 мая (подробнее)