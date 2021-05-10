Послание президента обсудили Василий Голубев и Андрей Турчак

Василий Голубев и Андрей Турчак встретились за круглым столом в донской столице. Фото: пресс-служба областного правительства

В понедельник, 10 мая, в Ростове-на-Дону рабочую встречу провели губернатор региона Василий Голубев и заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Андрей Турчак. Он прибыл в донскую столицу с рабочим визитом.

- На встрече обсуждались вопросы выполнения задач, обозначенных главой государства в его послании Федеральному Собранию РФ. Также шла речь о реализации национальных проектов в донском регионе, - рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области.

Отдельно Василий Голубев и Андрей Турчак затронули тему комплексного развития Таганрога.

В пресс-службе ведомства отметили, что, в первую очередь, в городе будут модернизировать транспортный комплекс.

Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию 21 апреля. Он призвал сограждан не терять бдительность в связи с пандемией коронавируса, а также предложил новые меры для оздоровления россиян и обозначил пути решения демографической проблемы. Также глава государства выразил уверенность в том, что цели развития России будут обязательно достигнуты.

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