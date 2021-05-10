Вербовка и призыв к суициду: донские полицейские рассказали об опасностях, которые подстерегают детей в сети

Интернет несет не только пользу, но и опасность Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полиции Ростовской области не только раскрывают преступления, но и ведут профилактику, затрагивающую разные аспекты жизни. Так, правоохранители предупреждают взрослых и детей о том, что интернет таит в себе опасность для несовершеннолетних.

В пресс-службе областного ГУ МВД сообщили, что дети подвержены вовлечению в деструктивные группы, подростками могут заинтересоваться вербовщики, также детям по интернету могут отдавать различные приказы, вплоть до призыва к суициду.

- IT-технологии не только положительно влияют на развитие подростков, но и несут за собой и ряд коммуникационных рисков, таких как кибербуллинг. Это интернет – травля, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Если ваш ребенок подвергся кибербуллингу, ему нужна психологическая поддержка, общение с родителями. Кроме того, взрослые должны проконтролировать изменение настроек приватности профиля подростка в социальных сетях и проследить за создание новой учетной записи ребенка с измененным именем и фотографией профиля, чтобы обидчик не смог продолжить травлю.

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