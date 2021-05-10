В Ростове-на-Дону из-за футбола изменят движение транспорта

В мае в Ростове на нескольких улицах ограничат движение Фото: Артем КИЛЬКИН

В донской столице 16 мая ФК «Ростов» на домашней арене встретится с ФК «Краснодар». В связи с этим рядом со стадионом нельзя будет проехать на машине.

Так, движение будет ограничено с 11:00 до 18:00 по автомобильной дороге съезда с Южного подъезда к Ростову-на-Дону.

С 13:30 до 18:00 невозможно будет проехать по магистральной улице от Южного подъезда до улицы Левобережной.

А с 11:00 до 18:00 ограничат движение транспорта по дорогам западного и восточного пешеходно-транспортных проездов стадиона «Ростов Арена». Сама же игра начнется в 14:00.

А с 14 мая по 1 сентября для проезда закроют участок улицы Раздорской от ул. Казахская до ул. Фурмановская. Причина - ремонт дороги. Более подробно о перекрытии движения в мае читайте здесь.

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