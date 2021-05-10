В Ростове-на-Дону на сутки отключат воду в нескольких районах

В некоторых домах воду отключат на сутки Фото: Анастасия Черникова

В Ростове-на-Дону в начале рабочей недели в некоторых районах города не будет воды. Так, 12 мая, с 8:30 воду выключат домах от пр. Шолохова до ул. Стальского и от ул. Алма-Атинская до ул. Вересаева. Без воды останется школа №54 по пр. Шолохова, 260/1.

В водоканале это объяснили плановыми работами. Возобновят подачу воды только утром 13 мая.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что 16 мая из-за футбола в городе ограничат движение транспорта по нескольким адресам. Подробности читайте здесь.