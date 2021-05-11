Отключение света в Ростове-на-Дону 11 мая 2021 года: первые послепрааздничные обесточивания ждут десятки горожан

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 11 мая 2021 года: десятки улиц останутся без электроэнергии в первый рабочий день после затяжных праздников. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Во вторник, 11 мая, с 08:30 до 16 часов электричество отключат по адресам: ул. 19-я линия 21-39; ул. 21-я линия 32-42, 33-49; ул. 23-я линия 34-50, 43-71; 25-я линия 30-68, 37-69; ул. 27-я линия 22-72, 25-89; ул. 1-ая Пролетарская 4-22, 1-25; ул. 2-ая Пролетарская 2-16, 1-19; ул. Богданова 2-24, 1-23; ул. Подвойского 2-10; ул. Листопадова 8-12, 1-31.

А также, с 9 до 17 часов света не будет на просп. Коммунистический 33/3; ул. 2-я Краснодарская 82, 82/1, 82/2, 84, 84/2; ул. Еременко 81Б, 81Г, 81В, 81Д, 81Е, 81Ж, 81З, 81И, 81К, 81/6; ул. Казахская 84, 86, 88, 88/1, 153; ул. Чистопольская 9, 11; ул. Смены 2/36; ул. Раздорская 2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отключение света в Ростове-на-Дону 30 апреля 2021 года: десятки горожан вынуждены будут посидеть без электричества.

Мы выяснили, где в Ростове-на-Дону пройдут отключения электричества 30 апреля 2021 года.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.