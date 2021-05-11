Народный календарь на 11 мая: хотите хорошего урожая - хорошо кушайте

Народный календарь на 11 мая Фото: Евгения ГУСЕВА

Народный календарь на 11 мая: наши предки считали, что, если на рассвете сильно мерцают звезды, то в ближайшее время пройдут дожди. Если на восходе солнца на небе нет ни единого облачка – лето будет солнечным. А если подует теплый ветер с юга, то непременно прибудет здоровье.

Если поздно зацветает одуванчик, то лето будет сухим. Если бабочки прячутся в домах и сараях - к приближению холодной и ветреной погоды. На кончиках листьев комнатного растения монстеры прелестной скапливаются крупные капли воды – к дождливой и пасмурной погоде. Если же запели жаворонки, то это значило, что пора браться за плуг. А если распускалась береза, это значило, что пора сеять овес.

Если распустился дуб - сажайте горох. Зацветшая рябина обещала богатый урожай овса. Понижение температуры и атмосферного давления до окончания дождя значило, что погода улучшится. Если же фермер желал получить хороший урожай, то в этот день нужно было обязательно хорошо кушать. Наиболее целебный сок можно получить 11 мая в верхних ветках березы.

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