Масштабный пожар в станице Старочеркасской уничтожил крупную хозяйственную постройку

В Ростовской области сгорела хозяйственная постройка Фото: "КП" Архив

В Ростовской области сгорела большая хозяйственная постройка.

Инцидент произошел в понедельник, 10 мая, около половины двенадцатого дня в станице Старочеркасской Аксайского района. На улице Революционной загорелась хозяйственная постройка. Соседи заметили полыхающее здание и незамедлительно вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено 78 квадратных метров. К счастью, в огне никто не пострадал. Локализовать возгорание пожарным удалось в 11:35, а уже через пять минут пламя было полностью потушено. На данный момент причина возникновения огня остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 16 человек личного состава и четыре единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар в Азовском районе унес жизнь дончанина.

Огнем было охвачено 90 квадратных метров.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.