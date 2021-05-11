В Ростовской области планируют изменить правила благоустройства газонов

С газонов в Ростове уже начали убирать плодородный слой Фото: Instagram Николая Ларина

На Дону планируют изменить правила благоустройства газонов. По новой технологии уже работают в центре донской столицы. Предполагается, что слой почвы на этих площадках сделают ниже бордюрного камня. Об этом на своей странице в Instagram рассказал представитель Общественной палаты города Николай Ларин.

- С газонов начали убирать плодородный слой. Как сказали работники в зелёном, новый газон будет ниже бордюра, чтобы грунт не вымывался на тротуар. Сделают дренаж, - написал Николай Ларин.

Он также отметил, что о таких нововведениях ранее говорили в Общественной Палате, а также об этом просили жители Ростова. Теперь, по словам чиновника, власти должны пересмотреть и вопрос о капельном поливе клумб.

Кроме того, сейчас в регионе выбирают за дизайн-проекты благоустройства на 2022 год. Проголосовать за понравившиеся варианты могут все желающие до 30 мая.