Валерий Карпин: «Мы «не приехали» на игру с «Уралом»

Ростовчане уступили «Уралу» с минимальным счетом Фото: сайт ФК «Ростов»

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин подвёл итоги матча против «Урала». Комментарий наставника желто-синих опубликовала пресс-служба донского футбольного клуба.

- Было два совершенно разных тайма. Причина в том, что мы «не приехали» на игру, на первый тайм. Вторая половина встречи была лучше первой. Мотивации у команды не было по ряду причин. У соперников также нет мотивации, если смотреть на турнирную ситуацию, но вы видели, как они вышли выигрывать с первых минут, - отметил Валерий Карпин.

Команды сразились вчера, 10 мая, в Екатеринбурге. Ростовчане уступили «Уралу» с минимальным счетом - 1:0. Хозяева забили гол на 37 минуте - Гаджимурадов переиграл Осипенко и нанёс удар в створ.

В предыдущем мачте желто-синие переиграли «Тамбов» - 2:0. Следующую встречу футболисты проведут на домашнем поле. 16 мая они сыграют с «Краснодаром».