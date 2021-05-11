До 14 мая в Ростове будут проводить массовые отключения электричества

Об отключениях предупредили в «Донэнерго» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После майских праздников в Ростове начали отключать электричество. Так в разные дни с 11 по 14 мая без света в квартирах останутся сотни жителей донской столицы. График уже опубликовали на сайте «Донэнерго».

Так, например, сегодня, 11 мая, до 16 часов электричества не будет по следующим адресам: 19-я линия, 21-39, 21-я линия, 32-42, 33-49, 23-я линия, 34-50, 43-71, 25-я линия, 30-68, 37-69, 27-я линия, 22-72, 25-89, 1-ая Пролетарская, 4-22, 1-25, 2-ая Пролетарская, 2-16, 1-19, Богданова, 2-24, 1-23, Подвойского, 2-10, Листопадова, 8-12, 1-31.

12 мая до 17 часов: 26 июня, 100-144, Дундича, 62-78, Еременко, 50-54, 54/2, 056, Добровольского, 13, 13/1, 13/2, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 17, 17/1, Королева, 8, 8/1, 1-й Конной Армии, 11А, 13, 15, 15А, 15Б, 18-я линия, 12/73, 67, 67/1, 69, 90-98, Лекальная, 10-12, Больничный, 1-27, Лечебный, 21-27, 18-28, 18-я линия, 67, 67/1, 73/12, 20-я линия, 50, 54, 60, Ченцова, 77.

13 мая

до 17 часов: Еременко, 56/1, 56/2, 56/3, 56/6, 56В, 56Д, Королёва, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/5, 6/6, 6/7, 8/2, Добровольского, 15/4, Комарова, 18/3, Вятская, 27, 29

до 14 часов: Заводская, 67-99, 2-я Заводская, 77А, 54-82, 2-й Кирпичный, 6А, Б, 3-я Литературная, 51/6 А, Б, 1-й Самобытный, 1-7, 2-10, 2-й Самобытный, 1-5, 2-4, 75/2, 3-й Самобытны, 1-13, 2-10, 4-й Самобытный, 1-3, 2-4, 5-й Самобытный, 1-13, 2-10, 6-й Самобытный, 1-11, 2-10, 7-й Самобытный, 1-19

А 14 мая до 15 часов свет отключат у жителей в домах: на 19-ой линии, 21-39, 21-ой линии, 32-42, 33-49, 23-ей линии, 34-50, 43-71, 25-ой линии, 30-68, 37-69, 27-ой линии, 22-72, 25-89, 1-ой Пролетарской, 4-22, 1-25, 2-ой Пролетарской, 2-16, 1-19, Богданова, 2-24, 1-23, Подвойского, 2-10, Листопадова, 8-12, 1-31, а также на 4-ой линии, 4-18, 5-17, 6-ой линии, 2-18, 1-11, на Советской, 43, 47/1, 51 и 1-ой Майской, 42-48, 61.