В Ростовской области подтвердили еще 205 случаев коронавируса

За прошедшие 24 часа в лабораториях проверили 977 анализов Фото: Алиса ТИТКО

По состоянию на 11 мая, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 205 человек. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 90 321. Коэффициент распространения COVID-19 снова изменился и теперь составляет 0,92, сообщают власти.

Новые случаи зарегистрировали в 28 городах и районах Дона. Так, например, на первом месте по заболеваемости находится Ростов - 74 случая, далее идет Батайск, где выявили 10 положительных тестов. Третьими в списке оказались Шахты и Зерноградский район, там по 9 инфицированных. Меньше всего заболевших - по 1 человеку — в городе Гуково, в Октябрьском и Орловском районах.

Среди новых поступивших 27,7% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 41% – от 46 до 65 лет, 20% – от 66 до 79 лет, 5,9% – старше 80 лет, 5,4% – дети.

Лечение в стационарах сейчас получают 1 611 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 20 человек, на неинвазивной ИВЛ – 169.

За прошедшие сутки умерли еще 4 человек с COVID-19. Это 2 женщины и 2 мужчин. У всех были хронические заболевания. Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 134 человека.

За 24 часа лаборатории проверили 977 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения - 158,32. Прививки уже сделали 335 927 человек, за сутки – 1 469.