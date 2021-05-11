За сутки от COVID-19 скончались четверо жителей Ростовской области

В стационарах сейчас лечат 1 611 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По состоянию на 11 мая, в Ростовской области за сутки умерли еще 4 пациента с коронавирусом. Речь идет о двух женщинах и двух мужчинах. У них были сопутствующие заболевания, в том числе проблемы с сердечно-сосудистой системой, сообщают власти.

Всего от инфекции в регионе к этому дню скончались уже 4 134 человека. В стационарах сейчас лечат 1 611 жителей Дона, 20 из них находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 169 - на неинвазивной ИВЛ.

При этом за прошедшие 24 часа в лабораториях проверили 977 анализов. Прививки сделали 335 927 человек, за сутки – 1 469.

Ранее за вклад в борьбу с COVID-19 президент Владимир Путин наградил 8 ростовчан, в том числе сотрудников «Центра гигиены и эпидемиологии» Наталью Асмолову и Ольгу Власову, а также директора научно-исследовательского института микробиологии Татьяну Твердохлебову.