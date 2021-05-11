Вадим Артемов: «Майские праздники на Дону провели без происшествий»

На природе нельзя палить костры и выжигать сухую растительность Фото: сайт правительства Ростовской области

Праздники в Ростовской области провели без происшествий - серьезных возгораний и ЧП не было. С 1 по 10 мая на круглосуточном дежурстве находились более 600 спасателей и пожарных, сообщил заместитель губернатора Дона Вадим Артемов.

Кроме того, по словам чиновника, всего в режиме повышенной готовности работали свыше 20 тысяч человек, в том числе 14 тысяч добровольцев. Они ежедневно мониторили ситуацию и обходили наиболее пожароопасные места.

Жителей Дона просят не забывать о том, что в регионе с 29 апреля действует особый противопожарный режим. Нельзя палить костры на природе и выжигать сухую растительность. При любых ЧП следует звонить по телефону «112».