Еще 12 жителей Калмыкии оказались заражены коронавирусом

В Калмыкии коронавирусом заразились еще 12 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Республике Калмыкия продолжает расти количество зараженных новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки общее число заболевших увеличилось на 12 человек. Таким образом, в регионе насчитывается 20 573 местных жителя, подхвативших опасную инфекцию. Об этом сообщили в региональном штабе по противодействию новой коронавирусной инфекции.

Из общего количества пациентов, находящихся в госпиталях, 13 находятся в тяжелом состоянии. Семеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. А также, за минувшие сутки в инфекционные больницы поступили 139 человек. Кроме того, на самоизоляции в домашних условиях находятся 317 человек, их состояние контролируется медиками.

Но не все жизни удается спасти врачам. Вчера от опасной болезни скончался еще один человек. Таким образом общее количество летальных исходов достигло 357.

К счастью, возросло и количество выздоровевших. За вчерашний день их число увеличилось на 18 местных жителей и достигло 19 887 человек.

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Общее количество зараженных достигло 20 399 человек.

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