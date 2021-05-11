12 мая в Ростове встретят агитпоезд с интерактивными экспозициями

До 27 июня состав с выставкой и концертными бригадами пройдет почти всю страну Фото: сайт Министерства обороны России

Завтра, 12 мая, в 8.10 на главном железнодорожном вокзале Ростова встретят агитпоезд «Мы – армия страны. Мы – армия народа». Это передвижная выставка. Всего вниманию посетителей представят 17 вагонов с тематическими площадками, сообщает сайт донского правительства.

Так, в одном из составов - «Современная армия» - представят образцы современной техники и вооружения, а в рамках экспозиции «Дорога памяти» можно будет узнать больше об участниках Великой Отечественной войны. Кроме того, для посетителей откроют площадку, посвященную борьбе с коронавирусом. Ее назвали «Победа над невидимым врагом». На перроне организаторы развернут полевую кухню и военную выставку.

Начальной точкой маршрута агитпоезда 25 апреля был Киевский вокзал Москвы. До 27 июня он пройдет почти всю страну и выполнит 51 остановку. Масштабное путешествие завершится в Московской области. Маршрут эшелона можно проследить на специальной карте.