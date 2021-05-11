В праздничную неделю в Калмыкии три человека погибли в ДТП

В Республике Калмыкия три человека погибли в авариях за неделю. Фото: ГУ МВД по РК

Сотрудники МВД Республики Калмыкия проанализировали обстановку, сложившуюся на дорогах за минувшую неделю.

Согласно их анализу, с 3 по 9 мая на проезжих частях в регионе произошло девять ДТП, в результате которых погибли три человека и еще 13 местных жителей получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники ГИБДД задержали и отстранили от управления 22 водителя. Все они находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Стоит отметить, что трое из задержанных ранее по той же причине уже были лишены водительских прав.

- Своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Инспекторы готовы предпринять необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Калмыкия.

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