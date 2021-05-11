Доставку кредитных карт курьером запустил ВТБ

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ВТБ начал курьерскую доставку кредитных карт на дом. Их можно оформить в контакт-центре и на сайте банка. Срок получения карты составит 1-2 дня. В настоящее время услуга доступна для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, в мае доставка появится еще в 30 крупнейших городах России.

- ВТБ стратегически важно обеспечить максимально удобный и комфортный сервис при использовании финансовых продуктов банка, поэтому мы решили запустить оформление курьерской доставки кредитных карт, - рассказал начальник управления «Кредитные карты» ВТБ Григорий Мирзоян. - Услуга будет полезна тем клиентам, которые берегут свое время. Воспользоваться новым сервисом могут как наши новые клиенты на сайте, так и действующие по предварительно одобренному предложению на кредитную карту. Курьер бесплатно привезет карту в удобное место, посещать отделение банка не придется.

А еще будущему держателю кредитной карты заранее напомнят о доставке, а также пришлют точное время и номер телефона курьера. Активировать карту можно будет в ВТБ Онлайн сразу после ее получения.

Так, в настоящее время клиенты ВТБ могут оформить кредитную «Карту возможностей». Она сочетает в себе беспроцентный период до 110 дней на покупки, бесплатное обслуживание независимо от суммы покупок, кредитный лимит до 1 млн рублей и возможность ежемесячного снятия до 50 тыс. рублей без комиссии в банкоматах ВТБ. В первые два месяца после выпуска карты льготный период распространяется и на операции снятия наличных. Комиссии за выпуск и обслуживание карты не взимаются.