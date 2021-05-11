20-летнего дебошира задержали в Элисте

В Калмыкии задержали молодого дебошира-элистинца. Фото: ГУ МВД по РК

В Калмыкии полиция строго отслеживает распитие алкогольных напитков в общественных местах.

Так, в местный отдел полиции поступила жалоба на 20-летнего жителя Элисты. Поздней ночью он распивал алкогольные напитки в одном из дворов и нарушал общественный порядок.

- Стражи порядка прибыли на указанный адрес по сообщению жильцов дома. При пресечении правонарушения молодой человек, нарушавший общественный порядок, оказал сопротивление сотрудникам патрульно-постовой службы полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Калмыкии.

В настоящее время по факту правонарушения проводится проверка. В отношении элистинца был составлен административный протокол.

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