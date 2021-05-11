В Республике Калмыкия скончался еще один зараженный коронавирусом

В Калмыкии еще один человек умер от коронавируса Фото: "КП" Архив

В Республике Калмыкия снова возросло количество смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки от опасной болезни скончался еще один человек. Таким образом, общее количество летальных исходов достигло 357. Об этом сообщили в региональном штабе по противодействию новой коронавирусной инфекции.

Стоит отметить, что еще 13 пациентов в региональных госпиталях находятся в тяжелом состоянии. Семеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За их жизни изо дня в день борются врачи.

За минувшие сутки в инфекционные больницы поступили 139 человек. А также на самоизоляции в домашних условиях находятся 317 человек. За их состоянием также наблюдают медики.

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В тяжелом состоянии находятся еще 13 больных.

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