Никогда такого не было, и вот опять: Ростов-на-Дону затопило из-за дождя

В Ростове-на-Дону осадки будут до конца дня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице днем, 11 мая, как и обещали накануне синоптики, пошел сильный дождь. По словам горожан, которые в этот момент оказались на улице, осадки доставили немало неприятностей. Ливневки не справлялись со своей задачей и , как следствие, - залитые по щиколотку тротуары и проезжие части.

По прогнозам специалистов, непогода продлится в Ростове-на-Дону еще несколько дней.

Так, в среду, 12 мая, сохранится вероятность дождя, к счастью, небольшого. В ночное время суток столбики термометров по-прежнему будут держаться на отметке в +7 градусов.

Потепления, по прогнозам синоптиков, горожанам стоит ожидать уже в четверг, 13 мая. Днем в этот день столбики термометров поднимутся до отметки в +24 градуса, а в ночные часы потеплеет до +10 градусов.

А пока же в Ростове – осадки и из-за них – пробки на дорогах. Так, судя по сервису «Яндекс.Пробки», «стоят» Красноармейская, Садовая, Буденовский и другие главные артерии города.

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