В Шахтах столкнулись автобус и Kia Rio, есть пострадавший

Сейчас автоинспекторы проводят проверку Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 11 мая, в Шахтах на улице Телеграфной столкнулись автобус и Kia Rio. В аварии пострадал водитель иномарки, его с травмами увезли в больницу. Об этом рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

По предварительным данным, рано утром 44-летний мужчина за рулем автобуса не справился с управлением. Его машина вылетела на встречную полосу и врезалась в иномарку лоб в лоб. Сейчас автоинспекторы проводят проверку, уточняются все обстоятельства аварии.

Ранее, уже в Ростове, произошло еще одно дорожное происшествие. По сообщениям очевидцев, на въезде в город автобус врезался в ограждение и фонарный столб.