В земле под Азовом археологи обнаружили уникальные артефакты

Одна из находок - игральная кость. Фото: азовский музей-заповедник

На территории современного Азова во время раскопок ученые обнаружили древние предметы, которые изготавливал мастер примерно 400 лет назад. Уникальные артефакты выполнены из ценного по тем временам сырья - рогов животных. Об этом сообщили в социальных сетях городского музея-заповедника.

Экспонаты, найденные во время раскопок на улице Социалистической, представил заведующий археологическим отделом Андрей Масловский. На камеру он объяснил, что удалось обнаружить учеными.

Это заготовки, в которых высверлены специальные отверстия. К сожалению, ни одного законченного изделия ученые не обнаружили. Скорее всего, специалисты обнаружили мастерскую древнего ремесленника, который успел продать готовые поделки. Большая часть предметов выполнена из рогов мелкого скота.

Также ремесленник обрабатывал и плотный рог оленя. Это сырье ценилось намного больше и требовало от мастера более профессиональных навыков.

- Мы почти не находим промежуточных продуктов обработки. Но здесь попались сразу два предмета: первый - это игла для плетения сетей, второй - игральная кость, - отметил Масловский.

Напомним, Азак, как раньше назывался Азов, был политическим и экономическим центром Золотой Орды. Через него проходил Великий шелковый путь из стран Западной Европы на восток. В конце 14 века войска Тамерлана разгромили город, а еще через 100 лет город вошел в состав Османской империи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовский радиорынок на Лендворце намерены закрыть с 1 июня

По словам владельцев торговых точек, они уже получили соответствующие уведомления (подробнее)