Василий Голубев назвал ситуацию с коронавирусом в регионе стабильной

Василий Голубев оценил ситуацию с коронавирусом в регионе. Фото: программа "О главном"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал нынешнюю ситуацию с коронавирусом в регионе.

Он заявил, что в течение двух недель после праздников будет тщательно следить за тем, не начнется ли рост заболеваемости в регионе, так как на минувшей неделе дончане активно отдыхали и посещали массовые мероприятия. Разумеется, все они проводились с учетом санитарно-эпидемиологических норм.

- Но мы ведь люди и иногда упрощаем ситуацию, поэтому она по-прежнему остается стабильной, - подчеркнул глава региона.

Василий Голубев не смог назвать точных сроков того, когда можно будет полностью снимать маски. На данный момент снять масочный режим не предоставляется возможным, несмотря даже на высокие темпы ведения вакцинации.

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