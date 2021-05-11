Шествие "Бессмертного полка" в Ростове может состояться 24 июня

Акция "Бессмертный полк" может состояться 24 июня Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев допустил, что акция "Бессмертный полк" сможет пройти в живую. Напомним, что в День Победы она состоялась лишь в онлайн-формате.

Глава региона предполагает, что шествие может состояться 24 июня. Но это будет зависеть от складывающейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

- На данный момент мы готовы, чтобы такую акцию провести. Я знаю, что жители Ростовской области, как никто, откликаются на ее проведение. Это показали предыдущие годы, когда в строй "Бессмертного полка" становились более ста тысяч человек. И это только в Ростове, - отметил губернатор в прямом эфире программы "О главном".

По словам Василия Голубева, эта акция объединяет очень многих: ныне живущих ростовчан, ветеранов и тех, кто подарил нам победу, отдав свою жизнь. "Бессмертный полк" это своеобразный способ сказать спасибо за мирное небо над головой.

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