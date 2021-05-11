В донской столице открылась новая школа

В Ростове открылась новая школа. Фото: аккаунт Алексея Логвиненко в Инстаграм

В донской столице открыла свои двери новая современная школа № 32 имени "Молодой гвардии". Она располагается в Октябрьском районе города. Об этом рассказал в своем аккаунте Инстаграм глава администрации Алексей Логвиненко.

Стоит отметить, что в школе была проведена масштабная реконструкция. Теперь учебное заведение оснащено по последнему слову техники. Здесь оборудован просторный актовый зал с концертным оборудованием, музей, столовая. А для приготовления горячего питания имеется стационарный пищеблок.

- Во дворе школы расположена метеоплощадка для научных исследований и экспериментов по изучению погодных явлений. Есть класс робототехники. Уникальна школа и тем, что в ней открыты собственная библиотека и медиацентр с теле- и радиостудией! И ребята уже подготовили первый радиовыпуск к открытию школы, - рассказал глава администрации.

Уже в холле все оборудовано для интерактивного обучения. В этом месте стоит стенд «Диалог культур» о национальностях учащихся, а в коридорах - правовой стенд и стенд, посвященный прославленным выпускникам.

На строительство школы было выделено более 600 миллионов рублей из областного и городского бюджетов. На оснащение потратили почти 70 миллионов рублей.

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