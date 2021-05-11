На рынок на территории старого аэропорта потратили 19 миллионов рублей

В Ростове на овощной рынок в старом аэропорту потратили 19 миллионов рублей Фото: Александр РОГОЗА

В донской столице на оборудование овощного рынка на территории старого аэропорта было потрачено 19 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

На круглосуточную охрану было выделено пять с половиной миллионов рублей. При помощи электронного аукциона уже была выбрана компания, которая установит специальные посты. На аренду контейнеров для отходов направили 180 тысяч и 224 тысячи рублей. Еще 112 тысяч рублей было направлено на покупку кассовых аппаратов. А 151 тысяча рублей ушла на поставку металлической бытовки.

Монтаж системы видеонаблюдения был оценен в 285 тысяч рублей. Самыми дорогими по стоимости оказались услуги по вывозу мусора - 10,5 миллиона рублей.

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