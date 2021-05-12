Отключение света в Ростове-на-Дону 12 мая 2021 года: электричество будет отключено на десятках улиц

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 12 мая 2021 года: в городе отключат электричество на десятках улиц. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В среду, 12 мая, с 9 до 16 часов света не будет ул. 1-й Конной Армии 11А, 13, 15, 15А, 15Б; ул. Пушкинская 138.

С 9 до 17 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. 26 июня 100-144; ул. Дундича 62-78; ул. Еременко 50-54, 54/2, 56; ул. Добровольского 13, 13/1, 13/2, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 17, 17/1; просп. Королева 8, 8/1; ул. 18-я линия 12/73, 67, 67/1, 69, 90-98; ул. Лекальная 10-12; пер. Больничный 1-27; пер. Лечебный 21-27, 18-28; ул. 18-я линия 67, 67/1, 73/12; ул. 20-я линия 50, 54, 60; ул. Ченцова 77.

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