Народный календарь на 12 мая: подставьте лицо теплому ветру и здоровья прибавится

Народный календарь на 12 мая Фото: Иван ВИСЛОВ

Народный календарь на 12 мая: наши предки считали, что, если в этот день разыграется сильный ветер, то это к сильному дождю. А хорошее начало месяца может обернуться холодом в конце. Если восход солнца был ясным и ярким, это значило, что предстоящее лето будет теплым. Молния перед дождем означала, что осадки будут затяжными.

Дуб развертывал листья к холоду. Если муравьи переселялись на сухое место, то это к скорым дождям. Множество майских жуков было символом засухи. Если журавль вьет гнездо в низине – значит, хлеб можно, не боясь, сеять на влажных местах, если же на высоте – то хлеб в низинах запреет. Если иволга кричала, как дикая кошка, то это к дождю.

Звездная ночь и теплый вечер были символом богатого урожая. Если береза распустит листья раньше ольхи – жди засухи летом, если ольха – лето будет влажное. Если из верхних листьев ростков овса выделяется влага, стекающая вниз и смачивающая основание стебля и листьев – начнется дождливый, влажный период.

Наши предки были уверены, что, если в эту дату выйти на дорогу и подставить лицо теплому ветру, то можно запастись здоровьем на год вперед.

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