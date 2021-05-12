За секунду до финального свистка ГК "Ростов-Дон" смог обойти "Астраханочку"

"Ростов-Дон" вновь разгромил "Астраханочку". Фото: ГК "Ростов-Дон"

Ростовский гандбольный клуб "Ростов-Дон" обыграл "Астраханочку" и вышел в финал чемпионата России.

Игра была очень напряженной. Ворота ростовчанок были "распечатаны" уже на первых минутах, но они в долгу не остались. Долгое время лидировала команда соперника, но красавицы-дончанки боролись как могли. Первый тайм был окончен вничью со счетом 12:12.

Второй тайм оказался не менее сложным. Команды то сокращали, то увеличивали разрыв друг между другом. К последним минутам игры "Астраханочка" вырвалась вперед, но ростовчанки не могли подарить соперницам победу, да еще и на своем поле. Ответный гол забросила в ворота Анна Сень и сравняла счет, а на последней секунде матча отличилась Макеева, которая и вывела "Ростов-Дон" в финал чемпионата России.

Игра окончилась со счетом 25:24. Теперь ростовчанкам предстоит встретиться с ЦСКА.

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Повторную встречу команды проведут 11 мая уже в донской столице.

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