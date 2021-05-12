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Общество12 мая 2021 9:32

В Ростове прогнозируют усиление ветра до 21 м/с

Спасатели просят жителей города быть внимательными и осторожными
Ангелина СКИБА
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Во время непогоды не следует стоять под деревьями и слабоукрепленными конструкциями

Во время непогоды не следует стоять под деревьями и слабоукрепленными конструкциями

Сегодня, 12 мая, в Ростове прогнозируют ветер с порывами до 16-21 м/с. Об этом сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Жителей донской столицы просят быть внимательными и острожными. Во время непогоды не следует стоять под деревьями и слабоукрепленными конструкциями, их может сбить ветер. Также нужно держаться как можно дальше от рекламных щитов и от любых оборванных проводов.

Вчера шквалистый ветер разгулялся в Волгодонске. В разных частях города рухнули целые деревья, были повреждены 5 легковых машин.