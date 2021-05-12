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Происшествия12 мая 2021 10:06

В Миллеровском районе за коррупцию и превышение полномочий осудят троих экс-полицейских

В Следкоме уверены, что бывшие правоохранители подделали документы о задержании и завели уголовное дело на невиновного человека
Ангелина СКИБА
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Мужчин осудят по трем статьям

Мужчин осудят по трем статьям

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Миллеровском районе трое бывших участковых ответят перед судом по трем уголовным статьям. Мужчин подозревают в превышении полномочий, получении взятки и служебном подлоге. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, весной прошлого года злоумышленники уговорили местного жителя инсценировать нелегальную добычу рыбы. Вероятно, для того, чтобы поднять раскрываемость.

При этом липовому браконьеру пообещали только административный штраф, но в итоге было возбуждено уголовное дело. Кроме того, в Следкоме считают, что полицейские подделали документы о задержании. В бумагах написали, что мужчина выловил 9 карасей, 1 сазана и 38 раков. Также один из участковых летом того же года за взятку не зарегистрировал угрозу убийством.

В конце апреля экс-сотрудницу полиции признали виновной в преступлениях против правосудия

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