В Таганроге иномарка врезалась в дерево, пострадали два человека

Несчастный случай произошел поздно вечером Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Таганроге на улице Греческой пострадали 19-летние водитель и пассажир Hyundai Accent. Молодые люди влетели на иномарке в бордюр и дерево. После аварии пострадавших с травмами увезли в больницу. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

По данным ведомства, несчастный случай произошел вчера поздно вечером на участке с ограничением скорости до 30 км/ч. Известно, что владелец легковушки за рулем с 2019 года. Его много раз привлекали к ответственности, в том числе за ДТП с пострадавшими и несоблюдение дорожных знаков. Сейчас автоинспекторы проводят проверку.

Также вчера под Батайском произошла смертельная авария. Легковушку буквально зажало между двумя грузовиками, в тоге один человек погиб и еще трое пострадали.

Госавтоинспекция призывает строго соблюдать правила дорожного движения. Водителям напоминают: нарушения рано или поздно могут привести к трагическим последствиям.