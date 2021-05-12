В 39 городах и районах Дона подтвердили 201 случай коронавируса

За прошедшие 24 часа в лабораториях проверили 1 916 анализов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 12 мая, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 201 человек. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 90 522. Коэффициент распространения COVID-19 снова изменился и теперь составляет 0,92, сообщают власти.

Новые случаи зарегистрировали в 39 городах и районах Дона. Так, например, на первом месте по заболеваемости находится Ростов - 79 случаев, далее идут Батайск и Шахты, где выявили 8 положительных тестов. Третьими в списке оказались Каменск-Шахтинский и Новочеркасск, там по 7 инфицированных. Меньше всего заболевших - по 1 человеку – в городе Зверево, Веселовском, Каменском, Миллеровском, Милютинском, Октябрьском, Орловском и Усть-Донецком районах.

Среди новых поступивших 33,8% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,8% – от 46 до 65 лет, 19,9% – от 66 до 79 лет, 9,5% – старше 80 лет, 7% – дети.

Лечение в стационарах сейчас получают 1 618 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 18 человек, на неинвазивной ИВЛ – 157.

За прошедшие сутки умерли еще 15 человек с COVID-19. Это 8 женщины и 7 мужчин. У всех были хронические заболевания. Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 149 человек.

За 24 часа лаборатории проверили 1 916 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения - 143,92. Прививки уже сделали 341 003 человека, за сутки – 5 076.