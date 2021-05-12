В Ростовской области скончались еще 15 человек с COVID-19

Сейчас лечение в стационарах получают 1 618 пациентов Фото: Александр БОЙКО

По состоянию на 12 мая, в Ростовской области за сутки умерли еще 15 человек с COVID-19. Это 8 женщин и 7 мужчин, у них были хронические заболевания. Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 149 человек, сообщают власти.

При этом сейчас лечение в стационарах получают 1 618 пациентов, 18 из них находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 157 - на неинвазивной ИВЛ. Выздоровели с начала пандемии 81 096 жителей Дона, за последние сутки излечились 175. Прививки сделали 341 003 человека, за сутки – 5 076.

Ранее губернатор Василий Голубев назвал ситуацию с коронавирусом в регионе стабильной. Однако глава региона не смог назвать точных сроков того, когда можно будет снять маски.