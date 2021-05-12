Как выбрать вуз для поступления Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самая лучшая стратегия – сначала выбирать специальность, а потом вуз. Выпускнику нужно определиться с тем, какое направление ему интересно. И только потом рассматривать учебные заведения соответствующего профиля. Это может быть расширенное направление – реклама, медицина, IT или естественные науки. Если со специальностью определиться сложно, можно пройти профориентационное тестирование.

Если специальность выбрана, пора тщательно изучить информацию обо всех подходящих вузах, а также государственный образовательный стандарт. Чтобы лучше понять, какой вуз больше подходит, можно изучить официальный сайт и группы в социальных сетях вузов, сайты с отзывами студентов и выпускников, посетить дни открытых дверей и мероприятия «Университетские субботы».

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