Авиакомпания FlyDubai возобновила прямые рейсы из Дубая в Платов

Авиасообщение с Дубаем прервали в прошлом году из-за распространения коронавируса
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Авиакомпания FlyDubai возобновила рейсы из Дубая в аэропорт Платов. Об этом сообщает пресс-служба донской аэрогавани.
Так, в этом мае полеты выполняются раз в неделю на Boeing 737–800. Из столицы ОАЭ борт отправляется в субботу в 22.30, а на донскую землю прибывает уже в воскресенье в 1.50 по московскому времени. Обратно самолет вылетает в тот же день в 2.50.
Авиасообщение с Дубаем временно прервали в прошлом году из-за распространения коронавируса.