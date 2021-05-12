За минувшие сутки 15 жителей Калмыкии подхватили коронавирус

В Калмыкии коронавирусом заразились еще 15 человек Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В Республике Калмыкия снова зафиксирован прирост зараженных новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки смертельно опасный вирус подхватили еще 15 местных жителей. В связи с этим общее количество заболевших в республике достигло 20 588 человек. Об этом сообщили в региональном штабе по противодействию новой коронавирусной инфекции.

Из общего числа зараженных 13 в данный момент находятся в тяжелом состоянии. Восемь из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, за их жизни изо дня в день неустанно борются врачи. Но спасти тяжело больных удается не всегда - за вчерашний день был зафиксирован еще один летальный исход. Таким образом, количество жертв коронавируса в регионе возросло до 358.

Также стоит отметить, что вчера в инфекционные больницы с подозрением на коронавирус попали 139 человек. Еще 301 местный житель находится на самоизоляции в домашних условиях - их состояние тоже контролируется врачами.

Есть и хорошие новости - вчера из госпиталей были выписаны 12 выздоровевших. Соответственно, количество местных жителей, победивших опасную болезнь, возросло до 19 899 человек.

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Еще 12 жителей Калмыкии оказались заражены коронавирусом.

В тяжелом состоянии находятся еще 13 больных.

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