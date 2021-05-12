«Огненная львица»: «Мисс Россия» показала то, что другие скрывают

Виктория Лопырева в прекрасной форме. Фото: официальный аккаунт Виктории Лопыревой в "Инстаграме"

Обладательница титула «Мисс Россия – 2003», известная модель Виктория Лопырева любит отдыхать в жарких странах. Особенно по душе девушке – Эмираты. Именно там блондинка проводит май вместе с сынишкой. Прекрасная погода, океан и великолепная спортивная форма располагают к тому, чтобы смело позировать перед объективом фотографа в купальнике.

Самые удачные снимки Виктория Лопырева публикует в своем микроблоге в «Инстаграме». Поклонники живо реагируют на каждый пост. На днях Виктория опубликовала очередную фотографию, которая, к слову, вышла очень откровенной.

В отличие от женщин, которые не могут похвастаться стройной фигурой и красивыми бедрами, и поэтому вынуждены скрывать эти части тела на пляже под парео, Виктории есть, чем гордиться, и что показать.

Так, на снимке с пляжа девушка запечатлена в ярко-розовом купальнике, который удачно контрастирует с загоревшей кожей и подчеркивает достоинства фигуры.

Пост собрал тысячи лайков и комментариев.

- Огненная львица, - написал один из подписчиков.

- Прекрасная, несравнимая, - поддержал другой.

- Невероятно красивая, - выразил мнение третий.

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