Расплодная кампания в Республике Калмыкия находится в самом разгаре

Расплодная кампания набирает обороты в Калмыкии Фото: "КП" Архив

В Республике Калмыкия при наступлении весны стартовала расплодная кампания. Сейчас она в самом разгаре.

Телят ветеринары принимали уже в марте, а в апреле на свет начали появляться ягнята. По данным министерства сельского хозяйства региона в животноводческих хозяйствах приплод должны принести более 160 тысяч нетелей и коров, а также более 900 тысяч коз и овец.

- К началу мая республиканское стадо крупного рогатого скота пополнили около 50 тысяч телят и 400 тысяч ягнят, - говорится в тексте сообщения.

Больше всего молодняка появляется в Яшкульском, Целинном и Малодербетовском и Приютненском районах. Но пока показатели остаются сравнительно невысокими в связи с засухой. Из-за нее образовался недостаток кормов на сельскохозяйственных предприятиях и в фермерских хозяйствах.

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков сказал, что Минсельхоз проводит планомерную работу по исключению негативного воздействия природных и климатических факторов на животноводство.

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