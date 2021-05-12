Озеленить Калмыкию лесами запланировали местные власти

В Калмыкии часть территории засадят лесами Фото: "КП" Архив

В Республике Калмыкия разработали целую стратегию по озеленению региона лесами. Ни для кого не секрет, что на данный момент этот регион остается самым безлесым. В связи с этим показатели лесистости вышли за экологические рамки и стали экономической задачей.

Минприроды разработало для региона специальную стратегию, рассчитанную на 20 лет вперед. именно согласно ей и должно будет развиваться лесное хозяйство.

Лесистость Калмыкии в планах повысить с 0,22% до 2,5%. Для исполнения этих планов засадить лесами надо будет 1,9 тысяч квадратных километров. Стоит отметить, что лесонасаждения помогут бороться с опустыниванием, ветровой эрозией почв, с засухой и суховеем, а также с пыльными бурями. Насаждения будут делаться и вблизи населённых пунктов. Именно они благоприятно скажутся на флоре и фауне и поспособствуют экологическому отдыху, становясь так называемыми «лёгкими» городов и сёл.

Предстоящая работа будет достаточно кропотливой. Нужно будет развивать питомническую базу и технически обеспечивать проведение необходимых работ.

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