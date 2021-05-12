Жизнь еще одного зараженного коронавирусом не смогли спасти медики Калмыкии

В Республике Калмыкия скончался еще один зараженный коронавирусом Фото: "КП" Архив

В Республике Калмыкия медикам не удалось спасти жизнь еще одного местного жителя, страдающего от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном штабе по противодействию коронавирусу.

Таким образом, общее количество летальных исходов в республике достигло 358 человек. Стоит отметить, что в госпиталях региона в тяжелом состоянии находятся еще 13 человек, восемь из них уже подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За их состояние неустанно наблюдают врачи и изо дня в день борются за их жизни.

Кроме того, за минувшие сутки в инфекционные больницы с подозрением на новую коронавирусную инфекцию поступили 139 человек. А также еще 301 человек находится на самоизоляции в домашних условиях, их состояние тоже регулярно контролируется участковыми врачами.

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В Республике Калмыкия скончался еще один зараженный коронавирусом.

Общее количество летальных исходов достигло 357.

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