Улицу Малиновского назвали самой аварийной в городе

В Ростове улица Малиновского признана самой аварийной Фото: "КП" Архив

В Ростове улица Малиновского признана самой аварийной в городе. Об этом сообщили аналитики компании «АльфаСтрахование». Напомним, что именно она соединяет Советский и Октябрьский районы.

От общего процента на улицу Малиновского приходится 22,2% аварий, которые произошли в черте города в течение 2020 года. Также в пятерку лидеров по аварийности попали проспект Стачки - 16,7%, проспект Шолохова - 13,3%, проспект Космонавтов - 10,5 % и проспект Михаила Нагибина - 9,2%.

Стоит отметить, что на улице Малиновского в настоящее время продолжается реконструкция моста над железнодорожными путями. С 30 апреля в этом месте было возобновлено движение общественного транспорта, а уже с июля 2021 года планируется пустить по нему и другие автомобили.

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