Донской рецидивист драгоценности и банковские карты местной жительницы

В Ростовской области поймали грабителя Фото: "КП" Архив

В Ростовской области задержали местного жителя, подозреваемого в совершении грабежа.

В шахтинский отдел полиции обратилась местная жительница и сообщила, что к ней в дом проник неизвестный и похитил оттуда ювелирные украшения, все банковские карты и мобильный телефон. Общая стоимость ущерба составила 40 тысяч рублей.

Правоохранители занялись поисками злоумышленника. Задержать его удалось по горячим следам. Им оказался 28-летний местный житель, который ранее уже был судим за кражу. Сотрудники полиции выяснили, что рецидивист поджидал свою жертву во дворе ее дома. Когда женщина вернулась и открыла входную дверь, тот подбежал, втолкнул ее в дом и ударил по лицу, а затем похитил все перечисленное и скрылся с места преступления.

Все это он собирался продать в ближайшее время, но не успел, так как был задержан. Оперативники изъяли похищенное и вернули законной владелице.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Сейчас подозреваемый под стражей. Ему грозит от 6 до 15 лет тюрьмы.

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