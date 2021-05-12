В Ростовской области от коронавируса излечились более 80 тысяч человек

В Ростовской области опасный вирус победили более 80 тысяч человек Фото: "КП" Архив

В донском регионе увеличилось количество человек, которые смогли победить новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- За весь период в области выздоровели 81 096 человек, - говорится в тексте сообщения.

Только за минувшие сутки выздороветь удалось 175 заболевшим. Именно такое количество человек было выписано из донских госпиталей за вчерашний день.

Но также за минувший день у 201 человека был подтвержден диагноз - новая коронавирусная инфекция. А в реанимациях находятся 18 пациентов в тяжелом состоянии, все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За их состоянием регулярно наблюдают врачи.

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Жертвами инфекции с начала пандемии в регионе оказались уже 4 149 человек.

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