Отключение света в Ростове-на-Дону 13 мая 2021 года: свет отключат в разных районах города

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 13 мая 2021 года: в городе ожидаются новые обесточивания. Причиной их станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В четверг, с 9:30 до 14 часов электричество будет отключено на ул. Заводская 67-99; ул. 2-я Заводская 77А, 54-82; пер. 2-й Кирпичный 6А, Б; ул. 3-я Литературная 51/6 А, Б; пер. 1-й Самобытный 1-7, 2-10; пер. 2-й Самобытный 1-5, 2-4, 75/2; пер. 3-й Самобытный 1-13, 2-10; пер. 4-й Самобытный 1-3, 2-4; пер. 5-й Самобытный 1-13, 2-10; пер. 6-й Самобытный 1-11, 2-10; пер. 7-й Самобытный 1-19.

С 9 до 16 часов обесточат просп. 40-летия Победы 83, 87/1, 87/2, 89, 91.

С 9 до 17 часов без света останутся жители ул. Еременко 56/1, 56/2, 56/3, 56/6, 56В, 56Д; просп. Королёва 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/5, 6/6, 6/7, 8/2; ул. Добровольского 15/4; бул. Комарова 18/3; ул. Вятская 27, 29.

С 10 до 12 часов без электричества предстоит посидеть жителям просп. Стачки 195, 193, 193/2, 193/1, 191.

С 13 до 15 часов света не будет на просп. Стачки 197, 199, 199/2, 199/3.

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