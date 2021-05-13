Народный календарь на 13 мая: камни фундамента увлажнялись к дождю

Народный календарь на 13 мая Фото: Михаил ФРОЛОВ

Народный календарь на 13 мая: наши предки были уверены, что в этот день в путешествие можно было отправляться только после того, как искупаешься в воде из растаявшего мартовского снега. А если небо в этот день затягивалось тучами, гремел гром, а пчелы и не думали прятаться, то это значило, что дождя ждать не стоило.

Если в эту дату вечер выдался теплым, а ночь звездной, то это обещало хороший урожай. Яркий восход солнца обещал хорошее лето. Цветущая черемуха приносила с собой холод. Если надвигаются сравнительно плотные белые облака, а солнце или луна кажутся желтым пятном - к наступлению непогоды.

Если вы заметили, что увлажнились камни фундамента, то это к дождю. А влажная погода обещала хороший урожай хлеба.

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