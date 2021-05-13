Мусульманский праздник Ураза-байрам стал причиной большого затора в Ростове

В Ростове мусульманский праздник спровоцировал пробки Фото: Яндекс. Карты

В донской столице в мечети вблизи стадиона СКА местные мусульмане с самого раннего утра начали свой религиозный праздник Ураза-байрам. Туда съехались множество верующих, в связи с этим огромный затор образовался на улице Фурмановской.

Припаркованные на обочине дороги машины и большое скопление людей, снующих в разные стороны, сильно мешают движению автомобилистов. Именно из-за этого на проезжей части стоит многокилометровая пробка в обе стороны. В сторону центра города затор растянулся почти на два километра. Она начинается от улицы Раздорской и тянется до улицы ПлиеваВ обратную сторону затор значительно меньше - всего 500 метров, но постоять все равно придется - от стадиона СКА до улицы Раздорской.

Максимальная скорость движения на этих участках дороги составляет не более пяти километров в час.

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